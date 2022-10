Ex campeón Dib recuperándose tras cirugía de emergencia Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón mundial de la FIB y la IBO Billy “The Kid” Dib se está recuperando en el hospital después de una operación de emergencia para extirpar un tumor de su estómago el lunes. El actual peso ligero # 8 de la FIB ha pedido a los fanáticos del boxeo que oren por él. “Hace 10 u 11 días tenía mucho dolor y me enviaron a un escáner, pero mostró algo muy pequeño”, dijo Dib a Wide World of Sport. Me dijeron que no me preocupara y me dieron unos medicamentos. Pero luego, los días siguientes me sentía muy mal y fui al Hospital de Canterbury, me recetaron morfina y me enviaron a casa y dijeron que necesitaba hacerme una exploración, y luego, cuando llamé para hacerme la exploración al día siguiente, dijeron: ‘Lo siento, no podemos atenderte hasta el lunes’. “Les dije: ‘Me estoy muriendo. Necesito ayuda por favor.’ Dijeron: ‘Señor, si se está muriendo, llame al hospital’. “Luego me llevaron a la casa de mi madre y mi hermano llamó a un amigo suyo que es médico y me dijo que fuera inmediatamente al Hospital Bella Vista Norwest. Hice eso y encontraron un tumor de 5 cm en mi estómago”. “Lo han cortado, han dicho que lo tienen todo, pero estoy en recuperación y es muy difícil. Quién sabe lo que Dios tiene planeado para mí. El tumor estaba detrás de mi vesícula biliar. Estoy en cama en este momento, no sé si necesito quimioterapia en el futuro. Han sacado el tumor pero quieren probarlo y ver qué tipo de cáncer es y si se va a propagar. “Soy muy afortunado. Por favor, dígales a todos que oren por mí y los amo a todos”. Gran cierre del boxeo en Octubre Empieza la 35.ª convención anual de la OMB Like this: Like Loading...

