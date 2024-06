Golden Boy extiende contrato con el Mexicano “El Camarón” Zepeda Golden Boy Promotions anunció una extensión de contrato por varios años para el contendiente de peso ligero William “El Camarón” Zepeda (30-0, 26 KOs), una de las máquinas de nocaut más eléctricas e invictas del boxeo. Zepeda ocupa el puesto número 1 por el WBC, la AMB y la FIB; #2 por la OMB. “Me siento muy feliz y muy agradecido con Golden Boy por darle un impulso a nuestro equipo y darnos la oportunidad de seguir siendo parte de una gran empresa”, dijo William Zepeda. “Mi compromiso y profesionalismo han mantenido las puertas abiertas para esta extensión de contrato. Junto con mi equipo y Golden Boy, estamos presionando para lograr esas grandes peleas y un campeonato mundial en el futuro cercano”. Confirman Ennis-Avanesyan por título FIB el 13 de Julio el Filadelfia 15 de noviembre es la nueva fecha para Tyson-Paul Like this: Like Loading...

