Confirman Ennis-Avanesyan por título FIB el 13 de Julio el Filadelfia Jaron ‘Boots’ Ennis (31-0, 28 KOs) ahora defenderá su título de peso welter de la FIB contra David Avanesyan (30-4-1 18 KOs) en el Wells Fargo Center de Filadelfia el sábado 13 de julio, en vivo en todo el mundo por DAZN. Avanesyan sustituye a Cody Crowley, que fue descartado hace unos días por motivos médicos. Boots Ennis: “Ahora que Crowley no es oficialmente mi oponente, en realidad me gusta Avanesyan como un mejor oponente. Él dará una mejor pelea, que es lo que quiero. ¡13 de julio, no te pierdas esta hermosa y excepcional actuación!” David Avanesyan: “Jaron Ennis es un boxeador de clase mundial a quien respeto mucho y es una gran estrella potencial, y el 13 de julio descubriremos si es el verdadero negocio”. Matías: Nadie en las 140 libras puede vencerme Golden Boy extiende contrato con el Mexicano "El Camarón" Zepeda Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.