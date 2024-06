Matías: Nadie en las 140 libras puede vencerme Subriel Matías dice que el campo de entrenamiento lo convierte en un animal, y Liam Paro es su presa mientras ambos se enfrentan por el título mundial junior welter de la FIB de Matías en el Coliseo Juan Aubin Cruz Abreu en Manatí, Puerto Rico, el sábado por la noche, en vivo en todo el mundo por DAZN. Matías (20-1, 20 KOs) hace la segunda defensa de su título en su primera pelea en casa desde noviembre de 2019, y el jugador de 32 años está ansioso por tener en sus manos a Paro y ofrecer un espectáculo para sus adorados fanáticos. . Paro (24-0 15 KOs) pelea por su primer título mundial el sábado por la noche y lo hace en las circunstancias más difíciles: a las puertas de uno de los peleadores más evitados del planeta. Para Matías, el sábado por la noche es el momento de soltarse, no sólo después de un largo campo de entrenamiento, sino también por primera vez en un ring en Puerto Rico en 1660 días, y cree que se avecina una actuación salvaje para demostrarlo. él es el mejor perro con 140 libras. “Durante el campamento me siento como un animal atrapado en una jaula”, dijo Matías. “El encierro, las molestias del día a día, estar lejos de mi familia. Esto crea un monstruo que crece dentro de mí durante el campamento. Dejo el campamento como un animal, en busca de mi presa, y esta vez, esa es Liam Paro. “No hay nadie en la división de 140 libras que pueda vencerme. Puede que sea arrogante, pero te lo mostraré. Confío en mí mismo y en lo que hago, y eso me hace peligroso. Mi mente es mi arma. “Hasta donde yo sé, lo han derribado un par de veces. No quiero derribarlo; Quiero que sufra y deje un mensaje contundente a la división. Sé que Liam es fuerte, valiente y tiene buena técnica. Pero también tiene una boca grande. “Me estoy preparando para recibir daño y para infligir daño. Quieren quitarle los frijoles a mi familia y eso no lo podemos permitir. Nos hemos esforzado mucho para estar aquí y no puedo perderlo todo en un día. Por eso tengo que hacer estos sacrificios. “Soy el mejor de la división en 140 libras. No hay segundo, tercero o cuarto. Soy todo. Tengo uno, dos, tres y cuatro. Tengo miedo, pero es un miedo que disfruto. Sólo espero que los nervios no me traicionen para poder hacer lo que he estado haciendo todos estos años, satisfacer a mi público. “He estado soñando con este momento desde que era niño. Siempre he dicho que me veo unificado en la división. Muchos dicen que estoy loco, pero me gusta, un día abrirán los ojos y seré campeón unificado. Tendrán que dármelo”. Conferencia de prensa final de Davis-Martin Confirman Ennis-Avanesyan por título FIB el 13 de Julio el Filadelfia Like this: Like Loading...

