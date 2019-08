Cristofer “El Llatigo” Rosales 111.4 vs. Eliecier Quezada 112.6

Byron Rojas 107.8 vs. Eliezer Gazo 107.6

Limber Ramirez 118.8 vs. Marvin Solano 117.6

Winston Guerrero 115 vs. Wilmer Blas 112

Jerson Ortiz 109.8 vs. Jose Cordero 109.2

Franco Gutierrez 127.4 vs. Freddy Espinoza 127.6

Jose Orozco 145.4 vs. Erwin Flores 147.6

Brayan 112.6 vs. Engel Gomez 112.6

Luis Martinez 117.8 vs. Haminton Blandon 116.4

Promoter; WRAM Boxing (William Ramirez) and Nica Boxing (Pablo Osuna)

Site: Gimnasio Nicarao in Managua, Nicaragua

Event to be streamed on the Nica Boxing Facebook page

