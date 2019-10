Resultados desde Jalisco El peso welter junior Pedro “La Roca” Campa (31-1-1, 21 KOs) logro un triunfo con un TKO en el segundo round sobre Kenin Betancourt (12-6, 9 KOs) el sábado por la noche en la Plaza de Toros en Ameca, Jalisco, México. Betancourt cayó dos veces antes de que la pelea se detuviera en la marca de 2:33.



“Estoy muy feliz”, dijo Campa. “Me sentí muy fuerte. Estamos listos para una pelea por el título de oportunidad en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Mi promotor ¡Fernando Beltrán me prometió que vamos por peleas más grandes! En otro combate el invicto súper gallo David “Rey” Picasso (11-0, 6 KOs) gano con un TKO en cuatro rounds sobre Victor ¨Pitufo¨ Proa (30-8-2, 22 KOs). Stevenson gana el titulo de las 126 lbs de la OMB Taylor vence a Porgrais por DM en Londres y unifica titulos AMB y FIB

