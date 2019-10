Taylor vence a Porgrais por DM en Londres y unifica titulos AMB y FIB En pelea de una unificación en peso súper ligero del título mundial y en la final de la Super Serie Mundial de Boxeo, el campeón de la FIB Josh Taylor (16-0, 12 KOs) se apoderó del cinturón de la AMB de Regis Prograis (24-1, 20 KOs) por decisión mayoritaria de doce rounds el sábado por la noche a las El O2 Arena de Londres. Taylor consiguió los tiros más llamativos, especialmente durante la segunda mitad de la pelea. Al final, los puntajes fueron 114-114, 115-113, 117-112. Derek Chisora ​​vence a David Price en cuatro rounds en Londres

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.