Jesse Gonzalez 153.2 vs Rodolfo Gamez 153.3

Sonny Robledo 143 vs Jacob Serrano 142.8

Adam Garcia 156 vs Sam Hwang 156.4

Mathias Radcliffe 136.8 vs Andres Gerard 136.4

John Ornelas 140 vs Fernando Gaytan 141

Miguel Ceja 126 vs Jay San Luis 125.7

Venue: The Hangar in Costa Mesa

Promoter: Englebrecht Promotions & Events

Stream: FITE ($14.99)

Doors at 6pm, show at 7pm

SOLD OUT: