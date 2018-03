Ronny Rios 121.8 vs. Azat Hovhannisyan 121.2



Maricela Cornejo 160.4 vs. Lisa Garland 160.6

Alexis Rocha 146.4 vs. Miguel Dumas 147.8

Aaron Mckenna 146.8 vs. Adolfo Caro 142.6

Marvin Cabrera 156.4 vs. Sergio Gonzalez 158

Venue: The Hangar, OC Fairgrounds, Costa Mesa, CA

Promoter: Golden Boy

TV: ESPN2