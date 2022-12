Ennis, Ellis, Andrade en cartelera de Tank por PPV La cartelera está programada para el Showtime PPV del 7 de enero encabezado por el invicto campeón de peso ligero “regular” de la AMB Gervonta “Tank” Davis contra el invicto campeón de peso súper pluma Héctor Luis García de Capital One Arena en Washington, DC En el evento coestelar, la invicta estrella en ascenso Jaron “Boots” Ennis (29-0, 27 KOs) regresa a la acción para enfrentarse al peso welter #4 de la FIB Karen Chukhadzhian (21-1, 11 KOs) por el título interino de peso welter de la FIB. El invicto contendiente de peso welter Rashidi Ellis (24-0, 15 KOs) se enfrenta al artista del KO, Roiman Villa (25-1, 24 KOs) en doce asaltos. El invicto ex campeón mundial de dos divisiones Demetrius “Boo Boo” Andrade (31-0, 19 KOs) regresa en un choque de peso súper mediano de diez asaltos contra Demond Nicholson (26-4-1, 22 KOs) para abrir el espectáculo. Presentan el equipo de transmisión en PPV TV de Crawford-Avanesyan Entrevista exclusiva con Mark "Too Sharp" Johnson Like this: Like Loading...

