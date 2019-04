By Przemek Garczarczyk

Mariusz Wach 262.3 vs. Martin Bakole Ilunga 263.5

Robert Parzeczewski 167.1 vs. Dmitrii Chudinov 167.6

Damian Wrzesinski 138.9 vs. Kamil Mlodzinski 139.6

Damian Jonak 159.8 vs. Andrew Robinson 159.2

Patryk Szymanski 160.9 vs. Robert Talarek 159.8

Venue: Spodek, Katowice, Poland

Promoter: MB Promotions

TV: PolSat Sport HD (Poland)

–