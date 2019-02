Daniel Valladares 110.6 vs. Gilbert José González 110.2

Argi Cortes 117.5 vs. Luis Javier Cerrito 117

Bryan González 134 vs. Luis Daniel Cruz 131

David Picazo 126 vs. Victor Antonio Tovar 128

Jackeline Mucio 117 vs. Valeria Pérez 118

Julio César Juárez 125.5 vs. Angel Martínez 125.3

Venue: Gimnasio Sindicato Trabajadores del Metro, CdMX

Promoter: Zanfer Promotions

Tv: Azteca 7, La Casa del Boxeo