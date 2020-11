Melvin “Melo” Lopez 119.2 vs. Jesus Martinez 120.4

Jameson Bacon 145.4 vs. Roque Agustin Junco 147

Mekhrubon Sanginov 155 vs. Cleotis Pendarvis 155

Jorge De Jesus Romero 121.8 vs. Facundo Eduardo Ased 122

Serik Musadilov 198.8 vs. Daniel Najera 200.4

Otar Eranosyan 132.4 vs. Ignacio Perrin 132

Tayre Jones 144.2 vs. Zachary Johnson 147

Frank Diaz 132.6 vs. Eduardo Melendez 131

Daniel Araujo Figueiredo 134.8 vs. Carlos Marrero 135.2

Octavious Bowens 168 vs. William Lorenzo 166

Anthony Paulino 137.6 vs. Fred Thornton 134.4

Site: Media Plus Studios in Hialeah, Florida

Promoter: M&R Boxing Promotions(Laura Ching)

Fights can be seen live on M & R Boxing Promotions Facebook page