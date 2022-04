WBC ordena a Taylor-Zepeda Según comunicaciones previas y con el acuerdo que los cuatro presidentes (WBC-WBO-IBF-WBA) confirmaron en una reunión celebrada en Puerto Rico, la defensa obligatoria del WBC es la siguiente, seguida por la FIB. El WBC informa sobre el inicio del período de negociaciones libres para la defensa obligatoria del título de Josh Taylor frente a José Zepeda. Si no se llega a un acuerdo, el WBC realizará una subasta el martes 24 de mayo de 2022. Esto es interesante porque la AMB ya realizó una oferta por Taylor para pelear contra Alberto Puello. Esa subasta fue ganada por TGB Promotions con una oferta de $200,000. Están planeando presentar Taylor-Puello el 16 de julio en Las Vegas. Los campamentos tienen hasta el 12 de mayo para enviar los contratos firmados, y la pelea tiene que realizarse entre el 6 de junio y el 21 de julio. Conferencia de prensa final de Valdez-Stevenson Pesos desde Cuidad de Panamá

