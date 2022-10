Día 2 de la 35.ª Convención Anual de la OMB Reporte/Fotos por Boxing Bob Newman La 35.ª convención anual de la OMB se puso oficialmente manos a la obra con las reuniones de la asamblea general dentro del Hotel Royal Sonesta en San Juan, Puerto Rico el martes por la mañana. Después de las presentaciones habituales de todos los delegados presentes, el presidente de la OMB, Francisco “Paco” Valcárcel, presentó a Ray Quiñones, de la Autoridad Deportiva del Gobierno de Puerto Rico, en representación del gobernador de Puerto Rico, quien dio la bienvenida a la Convención a San Juan. Luego se llevó a cabo el proceso de elección. Debido a la pandemia de COVID-19, este será solo un nombramiento de dos años, ya que el próximo ciclo ocurrirá en 2024. Debido a que varias docenas de países miembros no estaban disponibles, se leyó en voz alta una lista de representantes para determinar quién emitiría su voto. para quien. Los resultados de la elección fueron los siguientes: John Duggan- 1er Vicepresidente

Erno Labega- 2do VP

Genaro Rodriguez- 3er VP

Rolando Marcos- 4to VP

Adolfo Flores- Tesorero

Michael Pernick- Comisionado Internacional

Francisco “Paco” Valcarcel- Presidente El peso pesado británico Joe Joyce se presentó en la asamblea y eligió su pieza más nueva: el cinturón interino de la OMB, ganado por nocaut en el undécimo asalto sobre el ex campeón de la OMB Joseph Parker el 24 de septiembre en Manchester, Inglaterra. El árbitro Russell Mora fue nombrado Ejecutivo de Oficiales de Ring de la OMB ante una estrepitosa ronda de aplausos. Horas antes, Mora tomó la decisión oficial de retirarse del arbitraje activo. More explicó a Fightnews.com: “Sabía que era el momento adecuado cuando arbitre la tercera pelea de Fury-Wilder. Fue una pelea masiva y fue mi mejor pelea como árbitro. Quería salir en la cima. Era la voluntad de Dios y parte de su plan”. Se mostró un video de los esfuerzos de la OMB en la comunidad puertorriqueña para ayudar en lo posible con los esfuerzos de recuperación después del huracán Fiona. Muchos campeones, incluida Amanda Serrano, estuvieron presentes para colaborar. Luego de un breve descanso para tomar café, se brindó una conferencia médica a cargo del Dr. Michael González y el Dr. Jorge R. Miranda-Massari, titulada: Nutrición, Suplementación y Boxeo: Conceptos Básicos.

Un concepto interesante que se planteó fue que las dietas previas a la pelea deberían ser más altas en carbohidratos para obtener energía, mientras que las comidas posteriores a la pelea deberían ser más altas en proteínas para la reparación muscular. La recuperación incluye restaurar los alimentos, reponer el agua y descansar el cuerpo. Algunos procedimientos de recuperación incluyen masaje, terapia de oxígeno hiperbárico y sauna de infrarrojos. El campeón unificado de peso pesado de la OMB/AMB/FIB, Oleksandr Usyk, se detuvo y recibió el premio al Peleador del año de la OMB de 2022 que consiste en una placa y una pintura enmarcada masiva. ¡Debería divertirse tratando de devolverle eso a Oxnard! Después de un descanso para almorzar, Thomas Pütz, Tsuyoshi Yasukochi y Sergei Khursanov fueron recibidos formalmente como nuevos miembros de la junta de la OMB. Luis Batista Salas entregó el informe del Campeonato de la OMB. Hubo 16 peleas masculinas por el título mundial de la OMB en 2022 hasta la fecha. El recuento de peleas por el título de la OMB de mujeres en el mismo período fue en realidad 18. Un método que se utiliza para fomentar un aumento en las peleas por el título de la OMB es alentar a los promotores a unir fuerzas en promociones conjuntas. Leon Panoncillo, Jr. entregó el informe regional de la OMB sobre la OMB de Asia Pacífico, la Juventud de Asia, la Mujer de Asia Pacífico, la OMB Internacional/Femenina Internacional, la OMB Oriental, la Juventud Oriental y la OMB de África. Panoncillo, Jr. reflexionó sobre el regreso gradual a la normalidad luego de los últimos dos años del efecto COVID-19 en el boxeo alrededor del mundo. El nuevo papeleo, incluidos los honorarios y recibos de los promotores, ahora estará disponible en el sitio web de la OMB para que los promotores los descarguen y utilicen.

Un total de 69 peleas por el título regional de la OMB recaudaron casi $250,000 en honorarios de sanción. La indiscutible campeona femenina de peso supermediano, Franchon Crews, llegó directamente desde el aeropuerto e inmediatamente se dirigió a la asamblea, su primera convención de la OMB, con gran entusiasmo. Richard De Cuir dio su informe NABO, en particular, que California representó el 20% de las peleas por el título NABO en Estados Unidos. Con eso, terminó la asamblea general y los delegados descansaron para la noche de cóctel Meet and Greet que se llevará a cabo en las Terrazas Azucena y Aleli del Hotel Royal Sonesta anfitrión. *** El cóctel Meet and Greet estuvo repleto de delegados dentro y fuera, ¡dependiendo de si a uno le apetecía o no un clima cálido y húmedo o aire acondicionado! Mientras un dúo musical interpretaba estándares clásicos con un poco de sabor tropical, Nonito Donaire y Joe Joyce se divertían haciendo un poco de baile caribeño para el deleite de los espectadores. Salido estuvo presente mientras que el actual campeón de peso pluma de la OMB, Emanuel Navarrete, también hizo acto de presencia. La mañana llegará temprano ya que el autobús que transportará a los oficiales del ring al seminario de árbitros sale hacia el gimnasio de Iván Calderón a las 7 am y la asamblea general se vuelve a reunir a las 8:30 en el hotel.

