Foto: Esther Lin / SHOWTIME

El ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner viajó a Los Ángeles desde su actual campo de entrenamiento en Las Vegas para hablar con los medios de comunicación junto con su entrenador Kevin Cunningham en el gimnasio de boxeo Ten Goose, después de haber pasado la mayor parte de su entrenamiento en West Palm Beach. Florida. Broner desafía al campeón de peso welter de la AMB, Manny Pacquiao, en el PPV el 19 de enero desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Bronerlin

“Este es mi primer PPV pero siempre se suponía que debía estar aquí. Dios no comete errores. Después de esta victoria, me haré cargo del deporte del boxeo. Esto es solo el comienzo … esta victoria me convierte en un ícono. Me hace lo que siempre quise ser, y lo que todos siempre pensaron que sería. Una victoria aquí y soy una leyenda de la noche a la mañana … Ya soy una estrella en el boxeo, pero una victoria aquí y me estoy haciendo cargo del deporte. Este es solo el comienzo.