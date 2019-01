Foto: Sean Michael Ham / Mayweather Promotions

Badou Jack, ex campeón del mundo de dos divisiones y de 35 años de edad, realizó un entrenamiento mediático en Mayweather Boxing Club en Las Vegas el jueves, mientras se prepara para enfrentarse al invicto top contendiente Marcus Browne para el título interino AMB el 19 de enero en Pacquiao vs. Broner PPV evento del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Badou Jack: “Me siento joven y como si todavía estuviera mejorando. Cuido mi cuerpo todos los días. La edad no será un problema para mí, será una ventaja … Estoy probado en la batalla. He estado ahí en duras peleas. Él no ha sido probado de esa manera, así que tendremos que ver de qué es capaz cuando está la presión … esto no es nada nuevo para mí. He estado en muchas tarjetas grandes, por lo que este es un día normal en el trabajo. Es emocionante como siempre y no puedo esperar para hacer un buen espectáculo “.