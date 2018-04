Round 12 con Mauricio Sulaiman

Por Mauricio Sulaiman

Presidente del WBC – hijo de José Sulaimán

Uno de esos planes que figuraban en las notas de mi padre por fin será una realidad. Debo agradecer a Stephan Pryor, hijo del legendario campeón Aaron Pryor, por proponer este concepto y traer esta idea de regreso… reconocer la labor del entrenador de boxeo que corona a un campeón del WBC con un cinturón.

El WBC diseñó y desarrolló un cinturón especial, inspirado en la toalla tradicional usada en todo momento por los entrenadores de boxeo.

A partir de mayo, el Consejo Mundial de Boxeo presentará estos sensacionales premios. Muchos grandes entrenadores han trabajado lado a lado de grandes púgiles ayudándolos a forjar sus impresionantes carreras…campeones legendarios que seguirán siendo la inspiración para este nuevo concepto, algunos de ellos:

Charley Goldman, entrenador de Rocky Marciano; Jack Blackburn, entrenador de Joe Louis; Cus D”Amato, entrenador de Mike Tyson; Jackie McCoy, entrenador de Amílcar Brusa, Carlos Monzón, entre otros grandes campeones; Ray Arcel entrenador de Roberto Duran, Don Pancho Rosales, entrenador de Raúl “Raton” Macías, Angelo Dundee, entrenador de Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, y otros grandes campeones; Emanuel Steward, entrenador de Tommy Hearns y otros campeones legendarios del Kronk Gym, Arturo “Cuyo” Hernández, entrenador de grandes campeones mexicanos, como Carlos Zarate, Rubén “Puas” Olivares, Lupe Pintor, entre otros.

ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL WBC EN CADA DIVISIÓN

La intención de este tema es promover la claridad y transparencia. Las regulaciones dictaminadas durante nuestra convención se encuentran en negrita, seguido de toda la actividad que se ha desarrollado dentro de la división posteriormente.

INFORME TRIMESTRAL DEL WBC SOBRE EL ESTADO DE CADA DIVISIÓN RESPECTO A LAS DECISIONES ACORDADAS EN NUESTRA ÚLTIMA CONVENCIÓN CELEBRADA EN OCTUBRE DE 2017.

COMPLETO: El campeón Deontay Wilder hará su defensa obligatoria contra el No. 1 clasificado Bermane Stiverne el 4 de noviembre de 2017. El WBC concluyó el proceso, en concordancia con su protocolo del Programa de Boxeo Limpio, por el hallazgo adverso de Luis Ortiz, y se ha retirado de sancionar la pelea entre Wilder y Ortiz. Se ha enviado el fallo oficial a las partes correspondientes. Detalles específicos serán publicados en una fecha posterior.

Dominique Braseale peleará en una pelea de eliminación final con Eric Molina en la misma cartelera protagonizada por Wilder vs Stiverne, ya que tenía un contrato válido para participar en una eliminación final del WBC.

Dillian White vs. Robert Helenius pelean por el cinturón plata vacante.

Deontay Wilder derrotó a Bermane Stiverne por KO1 el 4 de noviembre de 2017.

Dominic Breazeale derrotó a Eric Molina por KOT8 y ganó la pelea de eliminación final el 4 de noviembre de 2017.

Dillian White derrotó a Robert Helenius por UD12 el 28 de octubre de 2017 y ganó el título vacante plata.

Deontay Wilder derrotó a Luis Ortiz por KOT10 el 3 de marzo en Nueva York, en una defensa voluntaria.

Dillian Whyte derrotó a Lucas Browne por KO6, defendiendo su corona plata el 24 de marzo en Londres.

ABRIL 2018, EL WBC ORDENA UNA ELIMINACIÓN FINAL ENTRE DILLIAN WHITE Y ORTIZ PARA DETERMINAR AL SEGUNDO RETADOR OBLIGATORIO DE LA DIVISIÓN.

—-

CRUCERO: El campeón Mairis Briedis ha decidido ser parte del Torneo World Boxing Super Series, por lo que su estado obligatorio depende de quién resulte ganador de esta iniciativa, siendo discutido el estado de la división en una fecha posterior.

Oleksandr Usyk derrotó a Mairis Briedis por D12 y ganó el título de peso crucero WBC el 27 de enero en Riga.

Maxim Vlasov derrotó a Olanrewaju Durodola por KOT10 y ganó el título vacante plata el 3 de febrero en Sochi.

Olexandr Usyk vs. Murat Gassiev – Arabia Saudita

* LA PELEA HA SIDO APLAZADA DEBIDO A LESIÓN

Maxim Vlasov vs. Ilunga Makabu en mayo por el cinturón plata.

—–

SEMI COMPLETO: El campeón Adonis Stevenson tiene programado hacer una defensa obligatoria contra el No. 1 Eleider Alvarez en diciembre. La batalla entre el número 2 Oleksandr Gvozdyk y el número 4 Marcus Browne, fue aprobada como eliminatoria final. En cuanto sepamos la disponibilidad de Barrera, él peleará contra el contendiente más alto disponible.

Oleksandr Gvozdyk vs. Marcus Browne – Eliminatoria final. El manager de Browne no aceptó participar.

Oleksandr Gvozdyk vs. Sullivan Barrera por el cinturón interino. Subasta el 22 de diciembre; Barrera no aceptó participar.

El WBC sancionará Adonis Stevenson vs. Badou Jack en pelea voluntaria el 19 de mayo, así como una pelea por el título interino entre Gvozdyk y Amar.

Oleksandr Gvozdyk derrotó a Mehdi Amar por UD12 y ganó el título interino el 17 de marzo.

El ganador de Stevenson vs. Jack enfrentará al campeón interino, con porcentajes 65-35%.

Eleider Álvarez permanece como retador obligatorio y peleará contra el ganador de la pelea entre el campeón absoluto y el interino.

ABRIL; ELEIDER ALVAREZ INFORMÓ AL WBC QUE PELEARÁ POR OTRA ORGANIZACIÓN

——-

SUPERMEDIO: El campeón David Benavidez peleará una revancha contra Ronald Gavril. Este sábado, el número 3 de Avni Yildirim está programado para pelear contra el No. 4 clasificado Chris Eubank Jr. Callum Smith conquistó el cinturón Dimante WBC. Tanto Smith como Yildirim decidieron participar en el Torneo WBSS y el WBC aceptó apoyar dicho torneo. El estado de la división de se abordará al finalizar el torneo y el ganador será considerador retador obligatorio.

-Chris Eubank Jr. derrotó a Avni Yildirim por KO3 el 7 de octubre de 2017 y ganó su pelea de eliminación en el WBSS.

-Juergen Braehmer derrotó a Rob Brant por UD12 el 27 de octubre de 2017 y ganó su pelea eliminatoria en WBSS.

-Benavidez derrotó a Ronald Gavril por UD12 el 17 de febrero en Nevada, en una defensa voluntaria.

-Callum Smith derrotó a Niekey Holzken por UD12 por el Diamante el 24 de febrero en Alemania.

-Azizbek Abdugofurov vs. Renold Quinlan pelearán por el cinturón plata vacante el 5 de mayo en Uzbekistán.

——————

MEDIO : La Junta de Gobernadores del WBC ordenó una revancha directa entre el campeón Gennady Golovkin y Canelo Álvarez. El contendiente obligatorio, Jermall Charlo, peleará contra el retador disponible estando en juego el campeonato interino del WBC.

-Saul Alvarez se retiró oficialmente de la pelea contra Golovkin debido a los resultados adversos en sus pruebas anti doping

-Jermall Charlo derrotó a Hugo Centeno por KO2 y ganó el título interino, el 21 de abril.

– EL CAMPEÓN WBC GOLOVKIN HARÁ UNA DEFENSA VOLUNTARIA EL 5 DE MAYO VS VANES MARTYROSIAN.

* EL WBC APOYARÁ LA PELEA GOLOVKIN VS ALVAREZ EN CASO DE QUE SE REPROGRAME TRAS LA PELEA VOLUNTARIA DEL 5 DE MAYO. EL GANADOR DEBERÁ REALIZAR UNA DEFENSA OBLIGATORIA DE LA DIVISIÓN.

————-

SUPERWELTER: El campeón Jermell Charlo tiene programada hacer una defensa obligatoria el 14 de octubre contra Erickson Lubin. El ganador de la pelea semifinal entre el No. 4 clasificado Maciej Sulecki y el clasificado No. 5 Jack Culcay peleará contra el No. 3 Vanes Martirosyan en una pelea eliminatoria final.

-Jermell Charlo derrotó a Erickson Lubin por KO1 el 14 de octubre de 2017, en una defensa obligatoria.

-Maciej Sulecki derrotó a Jack Culcay por UD10 el 21 de octubre de 2017 y ganó la eliminación semifinal.

-Maciej Sulecki vs. Vanes Martirosyan en eliminatoria final. Sulecki decidió pelear por el título de otra organización.

-Kell Brook derrotó a Sergey Rabchenko por KO2 y ganó el título vacante plata el 3 de marzo.

-Jermell Charlo contra Austin Trout – 9 de junio en California.

———–

WELTER: El campeón Keith Thurman, quien se está recuperando de una lesión, regresará al ring en enero. El retador obligatorio Shawn Porter tiene programado pelear contra Adrian Granados el 4 de noviembre por el título plata del WBC.

-Shawn Porter derrotó a Adrian Granados por UD12 el 4 de noviembre de 2017 y ganó el título vacante plata.

Thurman regresará en una defensa voluntaria en abril.

Shawn Porter es el retador obligatorio.

“Víctor Ortiz derrotó a Devon Alexander POR MD12 en una pelea eliminatoria el 17 de febrero en Las Vegas.

-Danny García derrotó a Brandon Ríos por KOT9 en una eliminatoria final para determinar al segundo mandatario, el 17 de febrero en Las Vegas.

-Qudratillo Abdukakhorov derrotó a Laszlo Toth por UD12 el 17 de marzo en Malasia y ganó el título vacante plata.

“Jessie Vargas y Adrien Broner protagonizaron una pelea eliminatoria el 21 de abril en Nueva York.

– ABRIL – KEITH THURMAN HA RENUNCIADO SU TÍTULO WBC. THURMAN TENDRÁ DERECHO A PELEAR POR EL TÍTULO DEL WBC UNA VEZ QUE SE HAYA RECUPERADO COMPLETAMENTE.

– WBC HA ORDENADO A SHAWN PORTER VS DANNY GARCIA POR EL TÍTULO MUNDIAL DEL WBC.

—————-

SUPER LIGERO: Si el campeón Terence Crawford deja vacante el título, el contendiente No. 1 Amir Imam peleará contra el clasificado No. 3 José Carlos Ramírez por el título vacante. El clasificado No. 2 Regis Prograis peleará contra el clasificado No. 4 Viktor Postol por el título interino y luego ambos ganadores se enfrentarán con una división de bolsa del 50-50.

“Josh Taylor derrotó a Miguel Vázquez por KO9 el 11 de noviembre de 2017 defen de su campeón de plata.

“Amir Imam vs. Carlos Ramirez – 17 de marzo en Nueva York por el cinturón vacante.

“Regis Prograis derrotó a Julius Indongo por KOT2 y ganó el título interino el 9 de marzo.

“Prograis debe pelear contra el ganador de Imam-Ramirez con una división de 50-50.

“Josh Taylor derrotó a Winston Campos por KOT3 en una defensa de su título plata el 3 de marzo en Glasgow.

“Jose Carlos Ramirez vs. Regis Prograis por el título absoluto, la subasta se llevará a cabo el 4 de mayo con una división de porcentajes de 50-50,

————–

LIGERO: El campeón Mikey García tiene previsto pelear contra el campeón diamante Jorge Linares por el campeonato absoluto de peso ligero.

-Yvan Mendy derrotó a Jesús Arévalo por KO8 el 14 de diciembre en París por el cinturón plata.

-Mikey Garcia y Jorge Linares se les concede una defensa voluntaria de sus títulos.

-Jorge Linares peleó contra Mercito Gesta el 27 de enero de 2017, pero no defendió el título diamante.

-Mikey García derrotó a Sergey Lipinetz por UD12 en un evento especial el 10 de marzo en peso superligero.

-Jorge Linares y Mikey García deben pelear ahora, las negociaciones libres comenzaron el 12 de marzo.

“Linares no aceptó participar y renunció a todos los derechos dell WBC.

“Zaur Abdullaev derrotó a Deiner Berrio por UD12 y ganó el título vacante plata el 22 de abril.

“Yvan Mendy vs. Luke Campbell pelea eliminatoria final – subasta el 27 de mayo.

– MIKEY GARCIA PELEARÁ CON EL CAMPEÓN DE LA FIB EN UNA UNIFICACIÓN.

————-

SUPERPLUMA : El campeón Miguel Berchelt tiene programado hacer una defensa voluntaria contra Orlando Salido en diciembre. El clasificado 2 Francisco Vargas y el No. 3 Jhonny González están programados para pelear en una eliminación final para determinar al contendiente obligatorio.

-Miguel Berchelt se lesionó.

-El WBC ordenó Miguel Román contra Orlando Salido el 9 de diciembre, por el cinturón interino, pero en lo que fue una situación muy extraña, el campamento de Salido se retiró de pelear por el campeonato, y este combate fue a 10 asaltos contra Román.

-Miguel Román en una gran actuación noqueó a Orlando Salido y solicitó al WBC que lo reconociera como contendiente obligatorio de la división.

-La Junta de Gobernadores votó a favor de nombrar a Miguel Román como retador obligatorio de la división.

-Miguel Berchelt derrotó a Maxwell Awuku por KOT3 en una defensa voluntaria el 10 de febrero en Cancún.

-Miguel Román es el retador obligatorio de la división .

ABRIL- BERCHELT HARÁ UNA DEFENSA VOLUNTARIA EL 23 DE JUNIO Y EL GANADOR DEBE HACER LA DEFENSA OBLIGATORIA A CONTINUACIÓN.

————–

PLUMA: El campeón Gary Russell está programado para realizar una defensa voluntaria y deberá enfrentar al retador obligatorio, Joseph Díaz, inmediatamente después. El estado obligatorio de la división será definido alrededor de mayo.

-Russell vs. TBA; voluntaria

Gary Russell vs. Joseph Diaz; pelea obligatoria, 19 de mayo en Maryland

—————-

SUPERGALLO: El campeón Rey Vargas tiene programado pelear contra el retador obligatorio Julio Ceja, quien ganó una eliminatoria final. El clasificado N.2 Diego De La Hoya y el No. 3 Hugo Ruiz pelearán en una eliminatoria final.

-Julio Ceja derrotó a Breilor Teran por UD12 y ganó el título plata el 25 de noviembre de 2017

-Rey Vargas derrotó a Oscar Negrete por UD12 el 2 de diciembre de 2017 en defensa voluntaria.

-Rey Vargas vs. Azat Hovhannisyan – voluntaria- 12 de mayo

.Rey Vargas vs. Julio Ceja; pelea obligatoria.

—————

GALLO: El Programa de Boxeo Limpio del CMB aún debe realizar el fallo final sobre los resultados de una prueba positiva por parte del campeón Luis Nery. El No. 2 clasificado Emmanuel Rodríguez peleará en una eliminatoria final contra el clasificado No. 3 Petch Sor Chitpattana.

-Se ordena Luis Nery contra Yamanaka

“El WBC ordenó la eliminación final entre Emmanuel Rodríguez y Petch Sor Chitpattana, pero Rodríguez decidió pelear por el título de otra organización.

“Nordine Oubaali derrotó a Mark Geraldo por KO7 el 16 de diciembre en París por el cinturón Plata.

“Luis Nery perdió el título en la báscula y derrotó por KOT2 a Shinsuke Yamanaka el 1 de marzo en Japón.

“Nordine Oubaali y Petch Sor Chipatanna tendrán una subasta para organizar la pelea por el cinturón vacante el 27 de abril bajo una división 50/50.

———–

SUPERMOSCA: El campeón Srisaket Sor Rungvisai ha solicitado una defensa voluntaria antes de su pelea obligatoria contra Juan Francisco Estrada.

-Srisaket Sor Rungvisai derrotó a Juan Estrada por MD12 en una defensa obligatoria el 24 de febrero en California.

-McWilliams Arroyo derrotó a Carlos Cuadras por MD12 y ganó el título plata el 24 de febrero.

————-

MOSCA: El campeón Daigo Higa peleará contra Thomas Masson en una defensa voluntaria el 22 de octubre.

“Daigo Higa derrotó a Thomas Masson por KOT7 el 22 de octubre de 2017 en una defensa voluntaria.

“Andrew Selby derrotó a Maximino Flores por UD12 el 7 de octubre de 2017 y ganó una eliminación.

“Daigo Higa derrotó a Moisés Fuentes por KO1 el 4 de fenrero en Naha, Japón, en una defensa voluntaria.

“Cristofer Rosales derrotó a Daigo Higa, quien perdió el título en la báscula, por KOT9 el 15 de abril en Yokohama.

———–

MINIMOSCA: El campeón Ken Shiro tiene previsto pelear contra el contendiente No. 1 Pedro Guevara, el ganador deberá enfrentar a Ganigan López. Se aprobó que Hekkie Budler pelee contra el número 3 o 4 por el título vacante plata y luego participar en una eliminación final y pelear por el título absoluto después de las peleas obligatorias hayan tomado efecto.

“Ken Shiro derrotó a Pedro Guevara por MD12 el 22 de octubre de 2017 en una defensa obligatoria.

“Gilberto Parra derrotó a Leyman Benavides por KOT4 el 18 de noviembre de 2017 y ganó el título vacante plata.

“Ken Shiro derrotó a Gilberto Pedroza por TKO4 en una defensa voluntaria el 30 de diciembre.

“Ken Shiro vs. Ganigan Lopez – obligatorio – 25 de mayo en Tokio

————-

MÍNIMO: El campeón Wanheng Menayothin tiene programado realizar una defensa voluntaria en noviembre. El contendiente N ° 1, Leroy Estrada es el contendiente obligatorio

“Wanheng Menayothin derrotó a Tatsuya Fukuhara por UD12 el 25 de noviembre en una defensa voluntaria.

“Wanheng Menayothin vs. Leroy Estrada – obligatorio – 2 de mayo de 2018 en Tailandia.