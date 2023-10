Zurdo Ramírez: Este es un nuevo comienzo para mí Gilberto “Zurdo” Ramírez comentó sobre su exitoso debut como peso crucero el sábado por la noche en The Cosmopolitan de Las Vegas. “Este es un nuevo comienzo para mí”, dijo Ramírez. “Regresé más fuerte, más rápido y salí adelante. Era mucho más inteligente en el ring. Creo que fue una gran actuación para mí. No tengo nada que decir excepto gracias, Joe Smith, creo que es un gran peleador y un oponente duro. Le deseo todo lo mejor. Teníamos que ocuparnos de los asuntos en el ring. Sentí que estaba por delante en las cartas. Nunca me arriesgué porque tiene manos pesadas y aporta mucho calor al ring”. Eliminatoria final del WBC Rozicki-Durodola el 2 de diciembre en Canadá Zurdo Ramirez vence a Smith en eliminatoria de la AMB Like this: Like Loading...

