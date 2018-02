Wilder: Ortiz está lidiando con un monstruo

El campeón de peso pesado del CMB, Deontay Wilder, dejó en claro que quiere los desafíos más difíciles y es por eso que eligió al retador invicto Luis Ortiz como su retador la noche del sábado en Brooklyn.

“Quiero que la gente tenga en mente que podría haber huido de esta pelea”, dijo Wilder. “Pude haber elegido a cualquier oponente con el que quisiera pelear el 3 de marzo, especialmente cuando todo lo demás sucedió. Fácilmente podría haber ido a otro lado pero no, soy inflexible sobre lo que digo, estoy seguro de lo que voy a hacer y estoy listo para demostrarlo ante el mundo. Así que tengo el oponente perfecto, es el momento perfecto, es el lugar perfecto.

“Alguien tiene ‘0’, tiene que irse y todos ustedes ya saben lo que vengo a hacer. Hablo mi charla para caminar. Le corresponderá a Luis Ortiz demostrarme que estoy equivocado. Tiene la oportunidad de ser el primer campeón cubano de peso pesado del mundo. Suena bien, pero tuvo una gran tarea frente a él. Él lidiando con un monstruo. Él trata con un chico con instinto asesino.

“Él trata con un tipo que no teme a ningún ser humano en la Tierra, especialmente cuando te metes en esa jungla y yo soy el rey de la jungla. Yo soy el león de la jungla Nunca se ha enfrentado a nadie con el pedigrí con el instinto asesino que tengo dentro de mí. Nunca se ha enfrentado a un tipo que quería sacudirse la cabeza tan limpio de sus hombros.

“Nunca ha estado allí con un tipo que no retroceda, no se moverá. No puedo esperar Espero que esté durmiendo bien también. Espero que estén obteniendo todos sus minerales, sus proteínas y que estén tomando sus medicamentos fielmente porque el 3 de marzo será una verdadera pelea. Me gustaría darte la bienvenida al verdadero deporte del boxeo “.