Wilder-Ortiz 2 en Fox PPV La revancha del 23 de noviembre entre el campeón de peso pesado del WBC, Deontay Wilder y Luis Ortiz aterrizará en Fox PPV. Showtime ha invertido mucho en Wilder, llevando las últimas cuatro peleas del Bombardero de Bronce y siete de sus diez peleas del campeonato mundial en general. Pero Fox PPV, que también distribuye la pelea Spence-Porter de este fin de semana, encerró a Wilder-Ortiz 2 cuando Showtime se retiró de las negociaciones. Deontay Wilder’s Championship Fights

Dominic Breazeale (Showtime)

Tyson Fury (Showtime PPV)

Luis Ortiz (Showtime)

Bermane Stiverne (Showtime)

Gerald Washington (Fox)

Chris Arreola (Fox)

Artur Szpilka (Showtime)

Johann Duhaupas (NBC)

Eric Molina (Showtime)

Bermane Stiverne (Showtime) Golden Boy amplía los planes de Facebook Watch

