Alantez Fox 163.2 vs. Nick Brinson 163.8

Tiara Brown 129.8 vs. Angel Gladney 133.2

Jordan White 126.2 vs. Christian Esquivel 129.2

Patrick Harris 142 vs. Anthony Woods 143

Sam Crossed 187.8 vs. Larry Pryor TBA

Renaldo Gaines 130.4 vs. Eduardo Melendez 127.6

George Harris 214.2 vs. Antwaun Taylor 211.2

Taurean Venable 142.2 vs. Jonathan Conde 137.4

Venue: ESA Sports Arena in Washington, DC

Promoter: Tricky Entertainment and DCFIGHTNIGHT

5:30 pm ET–Doors Open

6:30 PM ET–1st Bout