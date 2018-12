Photos: Zanfer



Jose Briegel Quirino 118 vs. Joel Cordoba 118

Juan Hernández 114.6 vs. Julio Cesar Castillo 116

Omar Aguilar 140 vs. Emanuel Herrera 140

Jorge García 148.8 vs. Daniel Valenzuela 148.5

Carlos Ornelas 126 vs. Edgar Alor 127

Martin Jiménez 118 vs. Luis Fernando Robles 118

David Picaso 122.3 vs. Gerardo Yescas 121.2

Venue: Auditorio Municipal, Tijuana, BC, Mx

Promoter: Zanfer

TV: TV Azteca



–