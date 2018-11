Jackie Nava 117.9 vs. Carolina Álvarez 117.9

(WBA female bantamweight title)



Yazmín Rivas 121.9 vs. Cristina del Valle Pacheco 121.9

(WBA female super bantamweight title)



Joselito Velázquez 112 vs. Jesús Cervantes 111.5

Reynaldo Paniagua 155 vs. Elvis Bravo Salazar 155

Jorge García 154 vs. Ishward Siqueiros 154

Maximino Flores 112 vs. Jorge Miguel Hernández111.5

Paulette Valenzuela 115 vs. Jessica Díaz 116

David Picazo 126 vs. Víctor Martínez 126

Venue: Auditorio Municipal, Tijuana, BC, Mexico

Promoter: Zanfer

TV: TV Azteca