Connor Coyle 159.2 vs Travis Scott 158.2

Mark Reyes 151.2 vs Rodrigo Tatijewski 151

William Silva 139.4 vs Juan Ramon Solis 141.4

Javonn Barnes 157.6 vs Alphonso Black 159.8

Armon Sand 267.4 vs Hector Hodge 225

Mike Bissett 214.4 vs Alfredo Trevino 249.44

Jasmine Artiga 119.4 vs Ivana Coleman 127

Promoter: Roy Jones Jr Promotions

TV: UFC Fight Pass

Venue: Coliseum in St. Petersbrug, Florida