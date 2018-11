By Robert Coster

Felix Valera 176 vs. Brayan Perez 175

Alberto Puello 142 vs. David Bency141

Jackson Marinez 135 vs. Jesus Arevalo 134.5

(WBA Fedelatin lightweight title)

Abigail Soto 242 vs. Johnny Molina 238

(Vacant WBC Fecarbox title)

Robin Zamora 128 vs. Hector Luis Garcia 125

(Vacant WBA Fedalatin title, Zamora lost belt on scale)

Luis Salazar 135 vs.Pedro Verdu 135

Daniele Scardina 170.5 vs. David Nunez 172

Francis Fortunato 127 vs. Luis Chalas 127

Marcos Escudero 180 vs. Jose Antonio Rodriguez 182

Promoter: Shuan Boxing Promotion

Venue: Jaragua Renaissance Hotel and Casino

TV: Youtube Shuan Boxing Television