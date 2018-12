Photos: Pepe Rodriguez



Luis Nery 122 vs. Renson Robles 121.5

Irma García 118.6 vs. Isis Vargas 118.6

Israel Picazo 122.3 vs. Yonathan Padilla 122.3

Irving Turrubiates 127.8 vs. Julio César Guzmán 127.8

Argi Cortés 117.9 vs. Jesús Limones 116.8

Edwin Bahena 152 vs. Brandón Pérez 153.2

Venue: Arena Pavillon del Norte, Saltillo, Coah, Mx

Promoter: Zanfer

TV: TV Azteca (Mexico) beIN Sports en Espanol (USA)



