Courtesy Jim Jenkins, Sacramento Bee

Mike Guy 168 vs. Marco Delgado 168

David Melgoza 148 vs. Federico Malespina 147

Ivan Vergara 129 vs. Guadalupe Arroyo 132

Anthony Hernandez 166 vs. Aaron Hamilton 172

David Minter 144 vs. Somethonit Phoumychack 146

Jonathon Rubio 136 vs. Phillip Percy 137.5

Venue: Sacramento Double Tree Hotel.

Date: 7:30 p.m. Friday, May 10.

Promoter: Nasser Niavaroni.