Mcwilliams Arroyo 111.6 vs Carlos Maldonado 111.8

Luis Feliciano 142 vs Alexander Charneco 145.

Carlos Caraballo 118 vs Christian Esquivel 121

Edwin Valentin 132 vs Israel Suarez 135

Juan C. Camacho 122 Jr. vs Luis Cosme 125

Alberto Nieves 121 vs Hayron Santiago 121

Jedriel Reyes 108 vs Alexis Diaz 109

Angel D. Rodriguez 132 vs Jesus Feliciano 131

Venue: Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce

Promoter: Miguel Cotto Promotions

TV: DirectTV Puerto Rico