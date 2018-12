By Robert Coster



Alfredo Santiago 135 vs. Jonathan Victor Barros 134.5

Jonathan Lopez 117 vs. Jose Rodriguez 117

Abimael Ortiz 122 vs. Alexis Santiago 122

Steve Ruidaz 135 vs. Ange Lopez,135

Oscar Marrero 111 vs. Jesus Soler,111

Emmanuel Morales 139 vs. Adrian Martinez,140

Christian Lebron 138 vs. Jonathan de la Paz 128

Venue: Pedro ‘Perucho’ Cepeda Ballpark, Cataño, Puerto Rico

Promoter: Fresh Productions (Juan Orengo)