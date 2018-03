Avery Sparrow 128 vs. Jesus Serrano 126.3



John Joe Nevin 133.7 vs. Alex Torres Rynn 134.7

Isaiah Wise 154.8 vs. Anthony Prescott 151.3

Marcel Rivers 145 vs. Rafael DeJesus 144

Jerome Conquest 131.9 vs. Tyrone Luckey 131.1

Gerardo Martinez 134.8 vs. Vinnie Denierio 136.2

Nahir Albright 140.1 vs. Sidney Maccow 140.7

Venue: Parx Casino Xcite Center

Promoter: Joe Hand Promotions

Note: This event is only for adults age 21 and older