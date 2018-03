Christian Carto 118.9 vs. James Smith 118.9

Christopher Brooker 169 vs. Jamaal Davis 167.3

Tyrone Crawley, Jr. 140.8 vs. Anthony Mercado 143

Dominique Mayfield 229.1 vs. Ronny Hale 264.1

David Gonzales 143.1 vs. Victor Vazquez 139.8

Jerrod Miner 116.7 vs. Rondarrius Hunter 111.7

Rasheed Johnson 146.6 vs. Vincent Floyd 154.4*

*Floyd overweight, Bout canceled

Promoter: King’s Promotions

Venue: SugarHouse Casino

1st bell: 7 pm ET

TV: Eleven Sports (Delay)