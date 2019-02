Jeremy Cuevas 134.1 vs. Steven Ortiz 134.2

(Pennsylvania State Lightweight Title)

Malik Hawkins 144.9 vs. Gladwin Ortiz 146.3

Sammy Teah 139.1 vs. Tre’Sean Wiggins 140

(Pennsylvania State Super Lightweight Title)

Branden Pizarro 138.8 vs. Zack Ramsey 140.1

Gadwin Rosa 130.5 vs. Jose Luis Santos Guzman 129.2

Christian Tapia 135.2 vs. David Veras Pena 136.3

Emanuel Rodriguez 117.1 vs. Jose Lopez 116.1

Tamar Israeli 125.4 vs. Karen Dullin 123.5

Benjamin Sinakin 173.3 vs. Ronald Lawrence 173.3

Josue Rosa 118.7 vs. Willie Anderson 119.2

Promoter: Hard Hitting Promotions

Venue: Met Philadelphia

Facebook Fight Night Live