By Héctor Villarreal

Leroy Estrada 115 vs Ruben Mendoza 113.5

Felix Montenegro 120 Hernan Alarcon 117

Orlando Martinez 129.25 vs Arnulfo Bejerano 128

Luis Ramos Echaide 140 vs Daniel Troya 141.25

Jose Cordoba 139.5 vs Gerardo Cabrera 140

Miguel Navalo 126 vs Enzo Moreno 125.5

Kevin De Mera 165 vs Aldair Salazar 165

Date: Thursday, June 20th

Venue: Combat Center, Panama City, Panama

Promoter: Rogelio Espiño’s Promotions and Events of the Isthmus

First fight: 7:30 pm