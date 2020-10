Mark Bernaldez 128.6 vs. Julian Evaristo Aristule 130.4

Brian Norman 145.8 vs. Juan Rodriguez Jr. 145.8

Jameson Bacon 145.2 vs. Gonzalo Carlos Dallera 147

Jorge De Jesus Romero 122.2 vs. Luis Valdes 121.8

Siarhei Novikau 198.8 vs. Mariano Jose Riva 197.2

Iron Alvarez 130.6 vs. Mike Fowler 128.6

Joahnys Argilagos 117.2 vs. Samuel Guiterrez 117.8

Orestes Velazquez 142.2 vs. Celiel Castillo 148.2

Gianny Gracia 121 vs. Kyle Massoth 121.8

Isaac Carbonell 174 vs. Isaiah Quinones 173.8

Venue: Media Pro Studios in Miami, Florida

Promoter: M&R Boxing Promotions (Laura Ching)

Fight can been watched live on M & R Boxing Promotions Facebook page

For tickets call (786)626-9916