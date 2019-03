Melvin Lopez 119 vs. Jesus Martinez 120

Harold Calderon 146.8 vs. Carlos Velasquez Munguia 146.4

Ismael Barroso 138 vs. Enrique Escobar 139.2

Mark Bernardez 130.6 vs. German Meraz 130.4

Aldimar Silva 126.6 vs. Nelson Machado 126.4

Armando Alvarez 148.4 vs. Juan Jesus Rivera Garces 149.4

Josec Ruiz 136.4 vs. Jose Aubel 135.8

Rashield Williams 145.8 vs. Javaune James 147

Manuel Correa 139.8 vs. Demetrius Wilson 140

Jonathan Conde 136.2 vs. Osmel Mayorga 139.4

Venue: Miccosukee Indian Gaming Resort, Miami, Florida

Promoter: Laura Ping