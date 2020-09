Elisson Marquez 126.2 vs. Edwin Tercero Rios 126.8

Ricardo Blandon 118.8 vs. Alexander Taylor 118.6

Engel Gomez 115 vs. Jose Mesa 115.2

Yamile Acevedo 138.8 vs. Moises Olivas 139

Santos Reyes 140.8 vs. Carlos Cruz 141

Fredy Espinoza 131.4 vs. Manuel Guzman 133

Kestin Baltodano 125.2 vs. Alberto Carranza 126.4

Promoter: WRAM Boxing (William Ramirez) and Nica Boxing (Pablo Osuna)

Site: Gymasio Nicarao in Managua, Nicaragua

The event can be watched on the Nica Boxing facebook page.