Leo Santa Cruz 125.5 vs Rafael Rivera 125.2

WBA Featherweight Title

Omar Figueroa, Jr. 144.5 vs John Molina, Jr. 144.2

SebastiáN Fundora 153 vs Donnie Marshall 153.2

Karlos Balderas 133 vs Jose Cen Torres 131.4

CéSar Juarez 122 vs Ryosuke Iwasa 121.6

Carlos Licona 104.8 vs Deejay Kriel 104.6

Hugo Centeno, Jr. 159.8 vs Oscar Cortez 159.4

Ivan Redkach 140 vs Tyrone Harris 137.6

Jerry Perez 129.6 vs Ivan L. Benitez 131

JuliáN Rodarte 133.4 vs Miguel A. Mendoza 135

Marlon Tanan Tapales 123.4 vs Fernando Vargas 123.6

Shon Mondragon 121.6 vs Julio Martinez 121

Neri Romero 130 vs Thomas Smith 128.4

Venue: Microsoft Theater, Los Angeles

Promoter: TGB Promotions

TV: Fox/Fox Deportes