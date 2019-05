Romero Duno 134.6 vs. Juan Rodriguez 134.2

(NABO lightweight title)

Manny Robles III 125.6 vs. Rigoberto Hermosillo 125.2

(NABF featherweight title)

Genaro Gamez 138.2 vs. Daniel Evangelista 140

Carlos Morales 135 vs. Pedro Navarrete 134.2

Sean Garcia 125.6 vs. Martin Cardona 124.8

Tenochtitlan Nava 126.8 vs. Diuhl Olguin 125.6

Kevin Anton 146.4 vs. Lashawn Alcocks 147.4

Venue: Fantasy Springs Casino, Indio, California

Promoter: Golden Boy

TV: Facebook