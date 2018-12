Anthony Caputo Smith 199 vs. Prince Badi Ajamu 199

(WBF silver cruiserweight title )



Stefan Talabisco 268 vs. Dell Sefton 306

Brandon Mullins 167 vs. John Colvin 166

Schmelle Baldwin 167 vs. Crystal Byers ??

Vincent Kirkley 147 vs. Marquis Johnson 141

Jauvan John 160 vs. Anthony Miller 160

Maurice Horne 199 vs. Rahim Diggins 200

David Murray” 195 vs. Antwaun Taylor 197

Weusi Johnson 131 vs. Dan Murray 136

Venue: Hockessin PAL Center, Hockessin, DE

Promoter: Diane Fischer

Matchmaker: Nick Tiberi