By Rick Scharmberg

Hector Camacho Jr. 169.6 vs. Victor Abreu 161.8

Vinnie Kirkley 146.8 vs. Steven Pulluaim 145.2

Steven Talibisco 270.2 vs. Machiavelli Siberius 213.2

Brandon Mullins 160 vs. Dontre King 157.8

David Murray 174.6 vs. Andre Espeut 174.6

David Stevens 192.2 vs. Kwame Benson 196

Maurice Horne 177.2 vs. Leon DeShields 175,8

Taylor Krahl 175.4 vs. Dameron Kirby 175.2

Justin Riley 138.2 vs. Hakim Smith 138.6

Milton Jeremias 131.6 vs. Nyrome Lynch 133.8

Venue: Hockessin PAL Center, Hockessin, DE

Promoter: Dee Lee Promotions

Matchmaker: Nick Tiberi