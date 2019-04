Dominic Bösel 174.6 vs. Orial Kolaj 174.2

(EBU light heavyweight title)



Nina Meinke 125.4 vs. Hélène Lascombe 125.2

Peter Kadiru 241.4 vs. Vincenzo Febbo 215

Tom Dzemski 174.2 vs. Josef Jurko 172.2

Nenad Stancic 136.7 vs. Iago Barros 133.2

Erik Pfeifer 238.3 vs. Kostiantyn Dovbyshchenko 223.8

Marcel Hassler 147 vs. Gkouram Mirzaev 144.6

Venue: Erdgas Sportarena in Halle/Saale, Germany

Promoter: SES

TV: MDR