Rene Alvarado. 129.2 vs. Carlos Morales 129.6

(WBA super featherweight eliminator)



Jonathan Navarro 139.6 vs. Manuel Mendez 139.2lbs.

Hector Tanajara Jr. 134.6 vs. Robert Manzanarez 134.6

Patricio Manuel 128 vs.hugo Aguilar 130

Anthony Reyes 121.2 vs. Dilan Miranda 120.6

Joet Gonzalez 124.8 vs. Javier Gallo 124.8l

Luis Feliciano 139 vs.dakota Polley 138.8

Javier Padilla 121.2 vs. Ernesto Guerrero 122

Venue: Fantasy Springs Resort Casino in Indio, Calif

Promoter: Golden Boy Promotions

TV: Facebook Watch