Weights from Detroit

By Brad Snyder/The Undercard



Ja Rico O’ Quinn 120.8 vs. Nick Otieno Okundo 123.4

Curtis Head 242.2 vs. Alejandro Esquilin Santiago 235

Joseph Bonas 149 vs. John Pitts 145.2

Leon Lawson 151.4 vs. Diamond Mitchell 150

Anthony Flagg 169.4 vs. Devante Jennings (Weigh in later)

Gheith Karim 153 vs. Chester Tatmon 151.9

Desmond Jarmon 130 vs. Nathen Long 124.8

Kiarangely Marquez-Carrasquillo 150.2 vs. Edith Ogoke 156.6

Edward Aceres 154.4 vs. Derrick Coleman Jr. 154.6

Venue: DeCarlos Convention and Banquet Center

Promoter: Second 2 None Promotions