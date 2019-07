By Héctor Villarreal

Female bantamweight Teresa Almengor (2-1-1, 1 KO) predicted a victory by KO on Saturday night when she fights at home in Boquete, Panama, against Nicaraguan Jamileth Vallejos (1-1, 1 KO). The card, promoted by TSP Boxing, Sparta Promotions and Casa de Campeones, features several of the most important names in Panamanian boxing on recent years such as Bryan “La Roca” De Gracia, Edgar Valencia and former World Champion Luis “El Nica” Concepcion.



Teresa Almengor 120.4 vs Jamileth Vallejos 119.8

Luis Concepcion 120.4 vs Felix M. Hernandez 121.6

Norlan Yera 130.8 vs Ivan Trejos 134

Bryan De Gracia 129.2 vs Daniel Diez 133.2

Yaditza Perez 112.4 vs Zuseth Hoythe 110

Edgar Valencia 120.4 vs Gilmer Baules 119

Daniel Lezcano 121.2 vs Fernando Cedeño 120.8

Venue: Gimnasio Los Naranjos, Boquete, Panama

First fight 8 pm.