Austin Trout 155 vs. Terrell Gausha 154.8

Chordale Booker 154 vs. Wale Omotoso 153

Ahmed Elbiali 176 vs. Marlos Simoes 174.2

Efe Apochi 198.4 vs. Earl Newman 202.2

Amon Rashidi 149.6 vs. Alexander Centeno

Habib Ahmed 159.6 vs. Juan De Angel 162

Shawn Simpson 118 vs. Sergio Quiroz 117.8

Burley Brooks 169.2 vs. Francisco Ariri Neto 170

Antonio Tarver Jr. 154 vs. Thomas Hill 153.6

Angel Alejandro 125.6 vs. Angel Carvajal 123

Arnold Alejandro 129.6 vs. Pablo Batres 131

Fernando Garcia 123.6 vs. Dennis Contreras 124

Brandon Glanton 180 vs. Billy Cunningham 177.8

Venue: Beau Rivage Resort & Casino, Biloxi, MS

Promoter: TGB Promotions

TV: FS1, FS2