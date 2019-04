Here are the weekend boxing odds courtesy of The Greek Sportsbook.

FRIDAY

Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada

Srisaket Sor Rungvisai -125

Juan Francisco Estrada +100

Over 9½ rounds -320

Under 9½ rounds +260

Daniel Roman vs TJ Doheny

Daniel Roman -650

TJ Doheny +475

Over 9½ rounds -290

Under 9½ rounds +240

Jessie Vargas vs Humberto Soto

Jessie Vargas -800

Humberto Soto +525

Over 7½ rounds -280

Under 7½ rounds +230

SATURDAY

Nonito Donaire vs Stephon Young

Nonito Donaire -2500

Stephon Young +1000

Over 9½ rounds -150

Under 9½ rounds +120

Robert Easter Jr vs Rances Barthelemy

Robert Easter Jr -460

Rances Barthelemy +350

Over 9½ rounds -300

Under 9½ rounds +250

Sonny Fredrickson vs Bakhtiyar Eyubov

Sonny Fredrickson -130

Bakhtiyar Eyubov +110

Over 7½ rounds -180

Under 7½ rounds +150

Viktor Postol vs Mohamed Mimoune

Viktor Postol -165

Mohamed Mimoune +140

Over 9½ rounds -650

Under 9½ rounds +450

Regis Prograis vs Kiryl Relikh

Regis Prograis -1100

Kiryl Relikh +600

Over 8½ rounds -125

Under 8½ rounds +100

Lerrone Richards vs Tommy Langford

Lerrone Richards -250

Tommy Langford +200

Over 9½ rounds -340

Under 9½ rounds +260

Terrel Williams vs Justin DeLoach

Terrel Williams +110

Justin DeLoach -135

Over 7½ rounds -190

Under 7½ rounds +160