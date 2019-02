Here are this weekend’s boxing odds courtesy of The Greek Sportsbook.

Rob Brant vs Khasan Baysangurov

Rob Brant -550

Khasan Baysangurov +400

Over 9½ rounds -300

Under 9½ rounds +240

Joshua Greer Jr vs Giovanni Escaner

Joshua Greer Jr -1100

Giovanni Escaner +650

Over 7½ rounds -210

Under 7½ rounds +175

Thomas Patrick Ward vs Jesse Angel Hernandez

Thomas Patrick Ward -185

Jesse Angel Hernandez +160

Over 8½ rounds -500

Under 8½ rounds +375

Derrick Webster vs Lennox Allen

Derrick Webster -480

Lennox Allen +360

Over 7½ rounds -340

Under 7½ rounds +270

SATURDAY

Hugo Centeno Jr vs Oscar Cortez

Hugo Centeno Jr -6000

Oscar Cortez +2000

Over 7½ rounds +155

Under 7½ rounds -180

Leo Santa Cruz vs Rafael Rivera

Leo Santa Cruz -6000

Rafael Rivera +2000

Over 9½ rounds -300

Under 9½ rounds +240

Omar Figueroa Jr vs John Molina Jr

Omar Figueroa Jr -550

John Molina Jr +400

Over 7½ rounds -165

Under 7½ rounds +135

Ryosuke Iwasa vs Cesar Juarez

Ryosuke Iwasa -210

Cesar Juarez +175

Over 9½ rounds -210

Under 9½ rounds +170

DeeJay Kriel vs Carlos Licona

DeeJay Kriel -170

Carlos Licona +145

Over 9½ rounds -650

Under 9½ rounds +475

Yves Ngabu vs Micki Nielsen

Yves Ngabu -260

Micki Nielsen +210

Over 9½ rounds -210

Under 9½ rounds +175