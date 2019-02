Here are this weekend’s boxing odds courtesy of The Greek Sportsbook:

Gervonta Davis vs Hugo Ruiz

Gervonta Davis -2000

Hugo Ruiz +1000

Over 4½ rounds -145

Under 4½ rounds +120

Joseph Diaz vs Charles Huerta

Joseph Diaz -6000

Charles Huerta +2500

Over 7½ rounds -380

Under 7½ rounds +290

Javier Fortuna vs Sharif Bogere

Javier Fortuna -320

Sharif Bogere +260

Over 7½ rounds -360

Under 7½ rounds +280

Erickson Lubin vs Ishe Smith

Erickson Lubin -2000

Ishe Smith +1000

Over 7½ rounds -360

Under 7½ rounds +280

Alberto Machado vs Andrew Cancio

Alberto Machado -1700

Andrew Cancio +900

Over 4½ rounds -215

Under 4½ rounds +182

Rey Vargas vs Franklin Manzanilla

Rey Vargas -1500

Franklin Manzanilla +800

Over 9½ rounds -170

Under 9½ rounds +145

SUNDAY

Raymundo Beltran vs Hiroki Okada

Raymundo Beltran -320

Hiroki Okada +260

Over 7½ rounds -360

Under 7½ rounds +280

Jose Carlos Ramirez vs Jose Zepeda

Jose Carlos Ramirez -750

Jose Zepeda +500

Over 9½ rounds -165

Under 9½ rounds +135

Genesis Servania vs Carlos Castro

Genesis Servania -330

Carlos Castro +270

Over 7½ rounds -460

Under 7½ rounds +350

Andy Vences vs Dardan Zenunaj

Andy Vences -4000

Dardan Zenunaj +1600

Over 7½ rounds -300

Under 7½ rounds +240