Here are this weekend’s boxing odds courtesy of The Greek Sportsbook:

Dillian Whyte vs Dereck Chisora

Dillian Whyte -275 / Dereck Chisora +220

Over 10½ rounds -155 / Under 10½ rounds +130

Jermell Charlo vs Tony Harrison

Jermell Charlo -800 / Tony Harrison +525

Over 9½ rounds -105 / Under 9½ rounds -120

Jermall Charlo vs Matt Korobov

Jermall Charlo -3500 / Matt Korobov +1500

Over 9½ rounds +200 / Under 9½ rounds -250

Carl Frampton vs Josh Warrington

Carl Frampton -185 / Josh Warrington +160

Over 9½ rounds -460 / Under 9½ rounds +350

Mark Heffron vs Liam Williams

Mark Heffron -190 / Liam Williams +165

Over 9½ rounds -120 / Under 9½ rounds -105

Martin Murray vs Hassan N’Dam N’Jikam

Martin Murray -170 / Hassan N’Dam N’Jikam +145

Over 9½ rounds -460 / Under 9½ rounds +350

Cristofer Rosales vs Charlie Edwards

Cristofer Rosales -220 / Charlie Edwards +180

Over 9½ rounds -170 / Under 9½ rounds +145

Ryan Walsh vs Reece Bellotti

Ryan Walsh -165 / Reece Bellotti +140

Over 9½ rounds -120 / Under 9½ rounds -105